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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 12:14

Düzce Ovası sisle kaplandı

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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