Düzce Ovası sisle kaplandı

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'na sabah sis bastırdı.
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Sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oldu.
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Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.
Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.