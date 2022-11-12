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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 15:41

Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı! 23 yıla rağmen tazeliğini koruyan acı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

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