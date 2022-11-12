Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı! 23 yıla rağmen tazeliğini koruyan acı

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, bundan 23 yıl önce yaşanan depremin acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, "Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. Depreme karşı hazırlıklı olmak için gerekli önlemler alınıyor. Bu akşam Türkiye genelinde yapılacak tatbikata katılım çok önemli." diye konuştu.

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Şen, "Acımız büyük. Allah bir daha yaşatmasın. Depremlerin veya afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O anları yaşamak çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.