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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 14:36

Duyan bölgeye koştu! Gizli hazine ortaya çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların gelir kaynağı olan nadide türün toplama işlemine başlandı. Diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen bölgenin gizli hazinesinin tazesinin kilogramı 300 liradan, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

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