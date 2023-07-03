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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 17:27

Duvar ile dış cephe kaplaması arasında sıkıştı! İtfaiyecilere zor anlar yaşattı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, mahsur kaldığı iş yerinin dış cephe kaplamasından çıkarılan, serbest bırakıldıktan sonra araçların motor bölümüne kaçıp sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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