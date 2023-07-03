Duvar ile dış cephe kaplaması arasında sıkıştı! İtfaiyecilere zor anlar yaşattı

Bunun üzerine kaçan kedi, bir aracın motor bölümüne girdi. Ekiplerce yeniden sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, serbest bırakılması üzerine başka bir aracın motor bölümüne girdi.

6 / 7



Kedinin nerede olduğunu bulmaya çalıştıklarını, dış cephe kaplamasında sıkıştığını anladıklarını belirten Yavuz, "Buradan kendi çabamızla çıkarmaya uğraştık fakat durum bizi aşacağı için itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiye görevlileri de geldi, 1-2 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden çıkardılar." dedi.