Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,1496
  • 38,1477
  • 2919.28
  • 9888.86

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 15:16

Düşen oksijen miktarına pompalı tedbir! Son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi

Kötü koku ve balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor.