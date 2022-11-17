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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:41

Duraktan çıkan metrosbüs kaza yaptı! Kazada hafif yaralananlar oldu

İstanbul Kadıköy Söğütçeşme durağında, yolcusunu aldıktan sonra duraktan çıkan metrosbüs kaza yaptı. Kazada hafif yaralananlar oldu.

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