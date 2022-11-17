Duraktan çıkan metrosbüs kaza yaptı! Kazada hafif yaralananlar oldu

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İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi.

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Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, son durağından çıkmakta olan bir metrobüs bilinmeyen bir sebeple şoförünün kontrolünden çıkarak Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı.

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Güçlükle duran metrobüs duvarı ve duvardaki demir korkulukları yıktı. Kazada metrobüs sürücüsü ile kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

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Görgü tanığı Özkan Özcan "Perondan çıktığı gibi hiç frene basmadan belediyenin duvarına vurdu. Bir yayanın koluna çarparak hafif yaralandı. Ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Yolcu yoktu" diye konuştu.