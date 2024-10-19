Dünyanın ne pahalı baharatı! Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor

Vatan, safranın fiyatını duyunca şaşırdığını belirterek, "Altından daha pahalı ama tabi değeri konusunda çünkü özel bir ürün olduğu için hak ediyor" şeklinde konuştu.





Safran üreticisi İsmail Yılmaz, safrana olan rağbetin çok fazla olduğunu aktardı.