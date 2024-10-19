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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 16:26

Dünyanın ne pahalı baharatı! Kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisini yerinde görmek isteyenler safran tarlalarına akın ediyor.