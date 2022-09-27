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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 11:06

Dünyanın en yaşlı armut ağacı! 1100 yıldır meyve vermeye devam ediyor

Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı yapıldı. Hasada katılan Vali Doruk, 'Sıradan bir armut ağacı değil, 1100 yaşında. Bu bilimsel olarak tespit edildi. Ağaç halen meyve vermeye devam ediyor. Dünyadaki en yaşlı armut ağacına daha uzun ömürler diliyoruz' dedi.

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