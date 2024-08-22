Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,9444
  • 37,9494
  • 2738.03
  • 9928.1

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 10:58

Dünyanın en uzun ikinci mağarası! Görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Trabzon'daki Çal Mağarası'na bu günlerde ilgi artarken, gelenlerin yüzde 80'e yakın bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Ziyaretçilerden bazıları üzerinde hırka ile mağarayı gezmesi dikkat çekerken, içerisinin dışarıdaki 30 dereceyi aşan sıcaklığa karşı çok serin olduğunu söylüyor.