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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:21

Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i! 1,50 Santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğunda

Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısında bulunan Salt şehrindeki bir müzede yer alıyor. Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar, antika, kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kuran-ı Kerim nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor. 1,50 Santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğundaki yeşil kapaklı Kuran-ı Kerim'de yazıların çok küçük olması nedeniyle sadece büyüteçle okunabiliyor.

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