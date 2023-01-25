Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i! 1,50 Santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğunda
Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısında bulunan Salt şehrindeki bir müzede yer alıyor. Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar, antika, kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kuran-ı Kerim nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor. 1,50 Santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre uzunluğundaki yeşil kapaklı Kuran-ı Kerim'de yazıların çok küçük olması nedeniyle sadece büyüteçle okunabiliyor.