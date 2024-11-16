Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,4465
  • 36,3032
  • 2837
  • 9389.62

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:41

Dünyanın en iyi turizm köyü Türkiye'de! Antalya'ya 2,5 saat uzaklıkta

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildi.