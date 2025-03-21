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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 16:51 |

Dünyanın en iyi ekmekleri arasına girdi! Ünü Türkiye'yi aştı

Dünyanın en büyük gastronomi platformlarından TasteAtlas, Kayseri yağlamasının dünyanın en iyi 50 ekmeği arasına girdiğini açıkladı.

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