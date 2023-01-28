  • $18,8116
  • 20,4382
  • 1164.91
  • 5191.83

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:14

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla' Girişine uçurum salıncağı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve 'dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu'nda, vadi tabanından 600 metre yükseklikte dev uçurum salıncağı kuruldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.