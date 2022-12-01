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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:08

Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri! Van gölü çekilince ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Göl suyunun çekilmesiyle dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.

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