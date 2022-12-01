Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri! Van gölü çekilince ortaya çıktı

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Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, küçülmeye devam ediyor.

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En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinin sahillerinde gözleniyor.

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Daha önce göl suları altında olan yüzlerce dönüm alan gün yüzüne çıkarken yaban kuşların konaklama alanları olan birçok sazlık da kurudu.

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İlçenin girişindeki Sahil Kent Mahallesi'nde daha önce su altında olan ve dalış turizmi için büyük önem taşıyan mikrobiyalitler de göl suyunun çekilmesiyle birlikte artık görünür hale geldi.

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ESKTREM SU KALİTESİ NEDEN OLUYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki ekstrem su kalitesinin, mikrobiyalit denilen özel yapıların oluşmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

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Akkuş; göl tabanındaki çatlaklardan, kalsiyum bakımından zengin tatlı sularla, göl suyundaki soda ve karbonatın birleşip çökelmeye başladığını açıklarken "Buradaki siyanobakteriler faaliyetiyle beraber mikrobiyalit denilen yapılar ortaya çıkıyor" dedi.

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"NORMALDE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Van Gölü'nün devasa bir su kütlesi olduğunu hatırlatan Akkuş, çok uzun yıllar sonucunda mikrobiyalitlerin oluştuğunu ifade etti.

"Van Gölü'nün kalbinde ortaya çıkan bu mikrobiyalitler aslında bu bölgenin geçmişini, tarihini saklıyor" ifadelerini kullanan Akkuş, mikrobiyalitlerin 30-40 metreden, 30 santimle 1 metre arasında değişen farklı boylara sahip olduğunu söyledi.