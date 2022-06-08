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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 14:00

dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabiliyor! Mutfağınızdaki büyük tehlike!

Norveç'te yapılan yeni bir çalışma, her evde bulunan ve günlük yaşamın bir parçası olan bulaşık süngerlerindeki görülmeyen tehlikeyi ortaya çıkardı. Tek bir bulaşık süngerinde dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabileceğini belirten uzmanlar, sünger yerine farklı bir öneride bulundu. Peki bulaşık süngerinde ne kadar bakteri var? Bulaşık süngeri ne zaman değiştirilmeli?

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