dünyadaki tüm insanlardan daha fazla bakteri bulundurabiliyor! Mutfağınızdaki büyük tehlike!

1 / 8

Norveç'teki araştırmacılara göre, mutfak süngerleri, bulaşık yıkamanın daha hijyenik bir yolu olan mutfak fırçalarından daha fazla bakteri barındırıyor.

2 / 8

Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.

3 / 8

Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da araştırma bilimcisi olan Trond Møretrø, "Salmonella ve diğer bakteriler süngerlerde fırçalardan daha fazla çoğalır ve hayatta kalır. Bunun nedeni günlük kullanımda süngerlerin asla kurumaması" dedi.

4 / 8

Bununla birlikte Møretrø, çalışma kapsamında en çok şaşırdığı şeylerden birinin, insanların süngerlerini ne sıklıkla temizlediklerinin önemli olmaması olduğunu söyledi.

5 / 8

Møretrø, "İnsanların süngerlerini kullanma şekli bakteri üremesi açısından pek önemli değildi. Süngerler günlük olarak değiştirilmedikçe, insanların süngerlerde bakteri üremesini önlemeleri çok zor" dedi.

6 / 8

Gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği (AB) destekli bir projenin parçası olan çalışmada aynı zamanda bulaşık süngerleri ve bulaşık fırçaları da taşıdıkları bakteri yükleri bakımından karşılaştırıldı.

7 / 8

Araştırmacılar, Portekiz'de yaşayan 20 kişiden mutfak süngeri ve Norveç'te yaşayanlardan 35 fırça ve 14 sünger topladı. Çalışma ekibi tarafından 9,966 kişiyle yapılan daha önceki bir anket, 10 Avrupa ülkesinin çoğunda mutfakları temizlemek için süngerlerin yaygın olarak kullanıldığını ve fırçaların yalnızca iki ülkede, Norveç ve Danimarka, bulaşık yıkamak için baskın temizlik malzemesi olduğunu ortaya koydu.