Dünyada sadece üç tane var biri Türkiye'de! Sırrı çözülemedi

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Şile'nin gizemli güzelliklerinden biri olan Boru Kayaları, tarihe ışık tutuyor.

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Uluslararası ölçekte, literatürel değeri olan ve Şile İlçesinin, Doğancılı Mahallesi sahilinde bulunan Boru Kayalar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

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Çin ve Bahamalar'da bulunuyor

Dünyada yalnızca 3 yerde bulunan Boru Kayalar Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de de, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından turizme kazandırılmıştı.

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Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de bulunan ve 700 yılda sahil kumlarının oluşturduğu jeolojik kalıntı boru kayaları görmek isteyenler, hem denizin keyfini çıkarıyorlar hem de bu doğal jeolojik kalıntıyı yerinde görme fırsatı yakalıyorlar.

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