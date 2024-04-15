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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 13:30

Dünyada sadece üç tane var biri Türkiye'de! Sırrı çözülemedi

Dünya'nın yalnızca 3 yerinde bulanan gizemli doğal oluşumlardan biri de Türkiye'de. Boru Kayalar olarak bilinen 800 bin yıllık tarihi olan kayalar yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

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