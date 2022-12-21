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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 14:08

Dünyada 2022 böyle geçti! İşte son bir yılda yaşanan önemli gelişmeler

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etmesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması, işte 2022 yılına damga vuran olaylardan oldu.

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