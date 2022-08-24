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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:16

Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyük! Deprem ve selin izleri araştırılıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde neolitik devrin izlerini taşıyan ve arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutan Çayönü Höyüğü'nde milattan önce 3 binli yıllarda meydana gelen deprem ve selin izi sürülüyor.

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