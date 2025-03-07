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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2025 Cuma 11:38 |

Dünya şampiyonu Merve! Kız çocuklarına ilham kaynağı oluyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, başarılarıyla kız çocuklarına örnek oluyor.

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