Dünya şampiyonu Merve! Kız çocuklarına ilham kaynağı oluyor

Kadınlara tekvandoyu tavsiye eden Merve, şöyle devam etti:





"Küçük kardeşlerimiz aileleriyle antrenmanları izlemeye geliyor. Yanımıza gelip, 'Ben de senin gibi başarılı olmak istiyorum, nasıl yapabilirim?' diye soruyorlar. 'Merve abla günün nasıl geçiyor, kaç kez antrenman yapıyorsun?' gibi soruları defalarca duyuyorum. Bu açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Bir kadın olarak kız çocuklarını tekvandoya yönlendirmeliyiz, kendilerini savunmayı bilmeliler. Tekvando bir disiplin, özveri sporu. Disiplinli bir birey yetiştiriyor, bunun için tekvando bence çok önemli."