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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:45

'Dua taneleri'nin genç ustası! Tespihçiliği yaşatmaya çalışıyor

Çanakkale'de yaşayan tespih ustası Furkan Odabaşı, 'dua taneleri'ni sabır ve maneviyatla işliyor.