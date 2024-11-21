'Dua taneleri'nin genç ustası! Tespihçiliği yaşatmaya çalışıyor

Sipariş üzerine çalıştığını dile getiren Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Birisi benden bir tespih istiyor. Ben ona çeşitli materyaller sunuyorum ya da kendisi bana materyalini gönderiyor. Kişi ile tanıştıktan sonra onun ölçülerini keşfediyorum. Beni eski bir terzi gibi de düşünebilirsiniz. Eskiden terziye gittiğinizde sizinle tanışır, ölçülerinizi alır, bir kumaş seçtirir, onun üzerine bir kıyafet tasarlar. Ben de aslında günümüzde onu yaşatmaya devam ediyorum. Tespih, çok kişisel bir eşya ve aynı insanlar gibi biricik. Bir keresinde baba, oğul, torun için ayrı ayrı tespih yaptım. Ailenin mirası taşıması ve devam ettirmesi bende özel bir iz bıraktı."