Döşemeciye verilen koltuğun içinden çıktı! Hemen müşteriyi aradı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda şehir dışından Sivas'a gelen bir aile, koltuklarını yüz değişimi için döşemeciye teslim etti. Koltukların döşeme işlemi gerçekleştirildiği esnada köşe kısmında kese bulan çalışanlar, keseyi açtıkları esnada içerinde altınların olduğunu fark etti.
Koltuk döşemecisi Yakup Işık, olay hakkında şunları söyledi:
"Kendi dükkânımızda çalışıyorum. Geçmiş zamanda dükkânımıza getirilen bir koltuğun döşeme değişimini gerçekleştirdiğimiz esnada koltuğun iç kısmına sıkışmış bir şekilde kese bulduk. Keseyi açtığımızda içinden 4 adet çeyrek altın ve 1 adet erkek künyesi çıktı.''
''Hemen koltuğun sahibini aradık ve koltuğun ne zamandan beri kendilerinde olduğunu veya başka bir yerden alıp almadıklarını sorduk. Kendisi bize 8 yıldır bu koltuğu kullandıklarından bahsetti. Dükkânımıza çağırdık ve altınlarını teslim ettik. Müşterimiz, bu altınları yıllar önce kaybettiğini söyledi ve çok sevindi. Dükkâna geldiklerinde bayağı şaşırdılar. Altınları kaybettikten sonra ümitlerini kestiklerini söylediler.''
''Müşteri, erkek künyesinin manevi değerinin olduğunu ve dedesinden erkek çocuklarına hediye olarak bırakıldığını ifade etti.
Kaybettiklerinde bayağı üzülmüşler bulunca da duygulandılar. Koltuk değişiminde manevi değeri olan birçok şey buluyoruz. Bunlar genellikle anahtar, cüzdan, oyuncak ve para oluyor. Biz bir aile işletmesiyiz, bulduğumuz her şeyi hemen koltuğun sahibine haber veriyoruz ve gelip bizden teslim alıyorlar.''