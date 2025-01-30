Döşemeciye verilen koltuğun içinden çıktı! Hemen müşteriyi aradı

''Müşteri, erkek künyesinin manevi değerinin olduğunu ve dedesinden erkek çocuklarına hediye olarak bırakıldığını ifade etti.





Kaybettiklerinde bayağı üzülmüşler bulunca da duygulandılar. Koltuk değişiminde manevi değeri olan birçok şey buluyoruz. Bunlar genellikle anahtar, cüzdan, oyuncak ve para oluyor. Biz bir aile işletmesiyiz, bulduğumuz her şeyi hemen koltuğun sahibine haber veriyoruz ve gelip bizden teslim alıyorlar.''