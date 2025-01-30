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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 15:22 |

Döşemeciye verilen koltuğun içinden çıktı! Hemen müşteriyi aradı

Sivas'ta koltuk döşemeciliği yapan bir aile, işletmesine kılıf değişimi için getirilen koltuğun içerisinde bir kese altın buldu.

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