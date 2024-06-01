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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 15:41

Dokuz yılda 200 bin pul biriktirdi! Yurt içi ve yurt dışına satışını yapıyor

Kocaeli'de 9 yıldır pul biriktiren Serdar Bayır, yıllar içinde koleksiyonunu genişleterek dükkan açmaya karar verdi. 200 bin pul sayısına ulaşan Bayır, bazılarını kendi özel koleksiyonu için ayırıyor, bazılarının ise yurt içi ve yurt dışına satışını yapıyor. Bayır'ın koleksiyonunda 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk pullar ve dünyada 'Teselya' adıyla çıkarılan ilk sekizgen pul gibi değerli ürünler de bulunuyor.

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