  • $17,2948
  • 18,0615
  • 1019.57
  • 2517.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:06

Doktorları midesinden çıkanlarla şaşkına uğrattı

Van'da doktorları bile şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen 35 yaşındaki hastanın midesinden 1 liralık 83 metal paranın yanı sıra pil, cam parçaları, taş, vida gibi 233 parça çıkarıldı. Çıkarılan cisimler görüntülenirken hastanın yemek yemeye başladığı ve tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.