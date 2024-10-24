Doktordan hayat kurtaran müdahale! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

'DIŞARIDA OLSAYDI, KİMSENİN HABERİ OLMAZDI'





Tedavisi süren Lezgin Ulusal'ın ağabeyi Ömer Ulusal, müdahale eden doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şöyle konuştu:





"Dahiliye polikliniğinde ağabeyim kalp krizi geçirmiş. Doktorlar sağ olsun müdahale etmişler sedye üzerinde. Sonra yoğun bakıma getirilmiş. Şu an durumu iyi, doktorla beraber içeriden çıktık. Şanslıydı, çünkü daha önce de ameliyat olmuştu kalpten. Dışarıda olsaydı kimsenin haberi olmazdı, çünkü telefonu açamaz duruma gelmişti. Şans o ki, doktorların odasında olan duruma doktorlar hemen müdahale etmiş. Şu an konuşabiliyor. Doktor beye ve tüm sağlık çalışanlarına, yaptıkları müdahaleden dolayı çok teşekkür ediyorum."