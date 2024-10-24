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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 14:06

Doktordan hayat kurtaran müdahale! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Siirt'te, tedavi olmak için gittiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırasında kalp krizi geçiren Lezgin Ulusal (52), Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'ın sedye üzerinde yaptığı kalp masajı ile hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.