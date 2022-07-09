  • $17,2754
  • 17,6071
  • 967.975
  • 2434.02

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:35

Doğum yapınca kesilmekten kurtuldu! Kurbanlık olarak aldı

Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen sahibi Fatma İlhan, 'Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim' dedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.