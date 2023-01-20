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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:59

Doğu Karadeniz'in insan yaşayabilen tek adası! Turizme kazandırılıyor

Giresun Valisi Enver Ünlü'nün girişimleriyle Karadeniz'in üzerinde insan yaşayabilen tek adası olan Giresun Adası'nın tam kapasite ile turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

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