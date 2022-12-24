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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 17:01

Doğanın gizli hazinesi! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Doğal güzelliği ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Yerköprü Şelalesi fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

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