Doğanın gizli hazinesi! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

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Hafta sonunu değerlendirmek ve dinlenmek amacıyla gezmeye geldiğini aktaran Fakıoğlu, şunları kaydetti: "Biz buraya Karaman'dan geldik. İnsana huzur veren bir yapıya sahip olan şelale bize de huzur verdi. Çok beğendik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yeni yapılan köprüsü, yürüyüş yolu, doğa ile iç içe olması bizi çok mutlu etti. Umarım bu güzelliği herkes görür" diye konuştu.