Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 lira

SABUNUNU ÇOK KULLANIYORLAR'

Defne yağı üretiminin bölge halkında bir gelenek olduğunu söyleyen Doğan, "Biz bu işi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarından öğrenmişler. Çocukluktan itibaren üretimin içindeyiz. Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar" dedi.