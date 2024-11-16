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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 12:42

Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 lira

HATAY'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 liraya alıcı buluyor. Gelir kaynağı olan defne yağı, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, ağrılara iyi geldiği de düşünülüyor.