Doğa fotoğrafçısı ölümü göze alarak görüntüledi! O anları sosyal medya üzerinden yayınladı

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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Akgedik köyünde anne ayı ve 2 yavrusu inlerinde kameralar tarafından görüntülendi.

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Vahşi yaşam ve doğaya dair çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya üzerinden yayınlayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar tarafından 1750 metre rakımdaki Akgedik köyünde kayda alınan görüntülerde yavru ayıların birbirleriyle oynadığı neşeli anlar ekranlara yansıdı.

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Anne ayının yavrularının güvenliği için çevreyi kontrol ettiği görülen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Ayıları görüntüleyebilmek zorlu dağ yollarını aşan ve en iyi görüntüyü yakalayabilmek için ayıların çok yakınına kadar giden Muhammet Tutar, yavrulu bir anne ayıya yaklaşmanın çok tehlikeli olduğunu söyledi.

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Bölgede bulunan birçok ayı ve yavrusunu da kayda alan Tutar, elde ettiği güzel görüntülerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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