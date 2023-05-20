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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:31

Doğa fotoğrafçısı ölümü göze alarak görüntüledi! O anları sosyal medya üzerinden yayınladı

Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar zorlu yolları aşarak ve tüm tehlikeleri göze alarak anne ayı ve 2 yavrusunu inlerinde görüntülemeyi başardı.

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