Diyarbakır'da servis minibüsü devrildi! 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı

<p>Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi.</p><br><p>Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi. Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı.</p><br><p>Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. </p><br><p>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)</p><br>