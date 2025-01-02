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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2025 Perşembe 11:00 |

Diyarbakır'da servis minibüsü devrildi! 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

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