  • $33,1803
  • 36,2484
  • 2616.2
  • 10442.1

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 15:31

Diyarbakır'da 2 tır ile 1 otomobil çarpıştı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.