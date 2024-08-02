Diyarbakır'da 2 tır ile 1 otomobil çarpıştı! 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

<p>Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Yaytaş Mahallesi mevkiinde V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. yönetimindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nin kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı.</p><br><p>Kazada, otomobildeki sürücü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı.</p><br><p>İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.</p><br><p>Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.</p><br>