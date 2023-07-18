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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 11:05

Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlıyor! Doğa harikası

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Deltası, kanoya ilgi duyanların da uğrak yeri haline geldi.

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