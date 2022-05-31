Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu! 3 bin 400 yıllık

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Arkeologlar, Irak'ın Duhok eyaletindeki Dicle Nehri'nde yaklaşık 3 bin 400 yıl önce Mittani İmparatorluğu'na kadar uzanan antik bir şehir ortaya çıkardılar.

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UZUN BİR SÜRE BOYUNCA SULAR ALTINDA KALDI

Duhok ili Tarihi Eser ve Kültür müdürü Bekes Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mittani dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik kent bulduk. Söz konusu bölge, 1985 yılına kadar, yani 1990 yılında Musul Barajı'nın yapılmasından önce sular altında kalmıştı" dedi.

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Duhok'ta bugüne kadar 2 binden fazla tarihi yerin keşfedildiğini kaydeden Birifkani, bu yılki kazıların önemli sonuçlar verdiği vurgulayarak, "Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmadı" dedi.

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Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) Kültürel Miras Koruma Ajansı Başkanı Hassan Ahmed ise Dicle Nehri'nden gelen suyun çekilmesi nedeniyle yılın başından beri çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi:

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"Almanya'nın Tübingen ve Freiburg üniversitelerinin yardımıyla burada kazı yapıyoruz. Bu antik kentte Mittani İmparatorluğu döneminden kalma birçok yapı kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı Zahiko" dedi.

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MİTANNİLER HAKKINDA

Mitanniler, MÖ 1500 ile MÖ 1200 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürdü ve Hititlerin yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Mitanni krallığı, MÖ 1600'lü yılların başlarında kuruldu.

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Dicle Nehri'nin yukarısındaki Ilısu barajında yapılan son kazılarda, Müslümantepe'de bulunan bir tapınakta, MÖ 1760 ila 1610 yılları arasından kalma Mitannilere ait ritüel eserler ve Mitanni silindir mührü bulunmuştu.

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