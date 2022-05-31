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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 13:36

Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu! 3 bin 400 yıllık

Irak'ın Duhok kentindeki Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulundu. Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan ve Zahiko adlı verilen kent bölgenin tarihine ilişkin bilinmeyenleri ortaya çıkardı.

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