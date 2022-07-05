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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 14:04

Ders araç ve gereçlerinin teknolojik yolcuğu! Başkent'te sergileniyor

Ankara'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde kurulan müzede, 1965'ten bugüne üretilen ve kullanılan ders materyallerinin teknolojik ve işlevsel gelişimi 1300 parçayla sunuluyor. Ders araçlarının tasarım, üretim ve dağıtımını yapmak üzere 61 yıl önce kurulan merkez, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların materyal ihtiyacını karşılıyor.

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