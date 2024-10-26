Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar teslim edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşma yaptı.