Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar teslim edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edilirken AFAD Başkanı Okay Memiş, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin başlattığı kura çekimiyle de hak sahipleri belirlendi.
Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantıyla hak sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlandığı İskenderun-Antakya Otoyolu Temel Atma Töreni'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Yeşillendirmeyi unutma" demesi üzerine Uraloğlu, "Hassasiyetinizi biliyoruz, gereğini yapacağız." yanıtını verdi.
Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.