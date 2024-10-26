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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 18:07

Depremin yaraları sarılıyor... Konutlar teslim edildi!

Başkan Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen, 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.