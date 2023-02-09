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Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum havadan görüntülendi

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Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum havadan görüntülendi

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Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, iş makinelerinden de yoğun destek alınmaya başladı.

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Son durum dron ile havadan görüntülendi.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili derinden etkiledi. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesai harcadı.

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. Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

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Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.

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Depremin verdiği yıkımı havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

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