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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 15:13

Depremin merkezinde son durum havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

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