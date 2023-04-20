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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 12:31

Depremin ardından tarım arazisinde obruk oluştu! Yaklaşık 4 metre genişliğinde

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Nurhak ilçesindeki tarım arazisinde obruk oluşturdu.

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