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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 13:51

Depremin ardından meydana gelen heyelan doğal gölet oluşturdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen heyelanın dere yatağını doldurması sonucu gölet oluştu.

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