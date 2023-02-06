Depremin ardından enkazdan böyle çıkarıldı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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DİYARBAKIR

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, enkaz altında kalan bir çocuk ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince, bir vatandaş enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

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ADANA

Sabaha karşı meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı bina tamamen çöktü.

Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.



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Yapılan çalışmada enkazdan bir yaşlı kadın sağ olarak çıkarıldı.

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Arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

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HATAY Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu.

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Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Çocuklar birer birer enkazdan çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı

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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.