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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 10:37

Depremin ardından enkazdan böyle çıkarıldı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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