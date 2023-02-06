Depremin ardından enkazdan böyle çıkarıldı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, enkaz altında kalan bir çocuk ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
ADANA
Sabaha karşı meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı bina tamamen çöktü.
Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.
Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.