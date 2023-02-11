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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:16

Depremden kurtulanlar Osmaniye'de TCDD vagonlarında misafir ediliyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, insanlar TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında konaklıyor.

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