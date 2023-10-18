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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 11:22

Depremde yıkılmıştı! Habib-i Neccar Camisi yeniden inşa edilecek

Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde aslına uygun inşası için çalışmalara başlandı.

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