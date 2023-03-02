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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 12:48

Deprem sonrası ürküten görüntü! Malatya'nın Darende ilçesinde dev yarıklar oluştu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Malatya'nın Darende ilçesinde dev yarıklar oluştu.

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