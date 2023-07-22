  • $26,971
  • 29,9751
  • 1701.33
  • 6687.78

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:45

Deprem şehitlerinin ismi kütüphanede yaşatılacak

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda oluşturulan kütüphaneye, depremde hayatını kaybeden Hasan, Hatice ve Sudenaz Çayırcı'nın isimleri verildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.