Deprem şehitlerinin ismi kütüphanede yaşatılacak

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Çaycı ailesinin kızı Şura Canpolat, AA muhabirine, hüznü, sevinci ve heyecanı aynı anda yaşadığını anlatarak, "Bizim yaramıza merhem oldular. Yani yalnızlığımızı, boşluğumuzu doldurdular. Evin büyükleri bizdik anne görevi görüyorduk. Küçük kardeşimi bir türlü kabullenemiyorum. Deprem olmadan 4 saat önce o evdeydik. Annem hiç gitmemizi istemedi. Benim içime bir şey düştü gidelim dedim. Sonra kapıya çıktık. Çocuklarım kalmak istedi. Siz de gelin gidelim dedim. 4 saat sonra bu deprem oldu. Yani kardeşimi de alıp çıkmadığıma çok pişman oluyorum. O benim çocuğum gibiydi, çok özlüyorum. Yani herkesin acısı tabii ki kendinedir. Herkes büyük acılar çekti. Evlatlarını kaybetti, eşlerini kaybetti. Bilmiyorum çok büyük bir acı. İnşallah bu projeler çoğalır ve bu projelerle herkesin biraz da olsa yaralarına merhem olur."