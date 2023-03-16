  • $19,0025
  • 20,2217
  • 1172.93
  • 5189.22

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:41

Deprem korkusu parktaki kamelyayı ev yaptırdı

Adana'da deprem nedeniyle evine girmeye korkan bir kadın parktaki kamelyanın etrafını naylon brandalar ile çevirip ev yaptı. Ancak yağan yağmurda su basınca kadın ailesiyle birlikte çıkmak zorunda kaldı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.