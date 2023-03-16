Deprem korkusu parktaki kamelyayı ev yaptırdı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan iki büyük depremin ardından 11 il de büyük yıkımlar olurken, yaklaşık 50 bin vatandaş hayatını kaybetti.

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Adana'da bu depremlerde büyük yara aldı. 13 binanın yıkıldığı Adana'da 418 vatandaş hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 3 bin bina ise yıkılmayı bekliyor. Bu nedenle özellikle apartmanda oturan vatandaşlar evlere girmeye korkuyor.

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Apartmanda oturan ve evleri hasarlı olmayan çoğu vatandaş depremin üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen parklara çadır kurup yaşamına devam ettiriyor. Bir kadın ise parktaki kamelyayı evi yaptı.

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Kamelyanın etrafını naylon brandalar ile çeviren kadın ailesiyle birlikte depremden sonra evine girmeye korktuğu için burada kaldı. Ancak yaklaşık 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle kamelyayı su bastı. Bu nedenle kadın eşyalarını kamelya içinde toplayıp arabada kalmaya başladı.