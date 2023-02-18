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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:43

Deprem bölgesinden ayrılan Meksikalı arama kurtarma ekibi ülkesine dönüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Meksikalı arama kurtarma ekibi ülkesine döndü. Ekip, deprem bölgesinde yaşadıklarını başkent Meksiko'da AA'ya anlattı.

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