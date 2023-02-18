Deprem bölgesinden ayrılan Meksikalı arama kurtarma ekibi ülkesine dönüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ve Meksika'dan gelen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine çiçek ve alkışlarla uğurlandı.

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Malatya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 165 kişilik Çinli ekip ile 7 kişilik Meksikalı ekibe deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi ve çiçek takdim edildi.

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Ülke bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı ve HEAŞ personeli tarafından alkışlarla uçak kapısına kadar yolcu edildi.

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