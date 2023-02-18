Deprem bölgesinden ayrılan Meksikalı arama kurtarma ekibi ülkesine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti ve Meksika'dan gelen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine çiçek ve alkışlarla uğurlandı.
Malatya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 165 kişilik Çinli ekip ile 7 kişilik Meksikalı ekibe deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi ve çiçek takdim edildi.
Ülke bayraklarıyla hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı ve HEAŞ personeli tarafından alkışlarla uçak kapısına kadar yolcu edildi.