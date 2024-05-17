Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı

Ekipler, tatbikatın son gününde senaryo gereği bir alanda yaşanan terör saldırısında yaralanan çok sayıda vatandaşa en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 6 dakikada kurdukları sahra hastanesinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından durumlarına göre ambulanslara hastanelere sevk etti.

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Her zaman tüm senaryolara hazır olmaları gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:





"Burada 244 personelimiz görev aldı. Biliyorsunuz deprem bölgesinde bir iliz. Yakın zamanda böyle bir tecrübemiz de oldu. Deprem anında bu UMKE ekiplerimizin nasıl ciddi görevler üstlendiklerini gördük. Buralardaki tecrübelerimizi de dikkate alarak yeni durumlara, yeni olağanüstü durumlara ve afetlere daha hazırlıklı olmak adına bu eğitimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bunun dışında diğer her türlü afet anına hazırlıklı olacak şekilde çalışmalarımızı yaptık. Tüm olağanüstü durumlarda ekibimiz her türlü zor şartlara uygun eğitimlerini çok ciddi bir şekilde buradaki pratikleriyle geliştirmiş oldular."