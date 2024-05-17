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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:10

Deprem bölgesinde çalışan UMKE ekipleri tatbikat yaptı

Deprem bölgesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep'te 1 hafta süren tatbikatlarını tamamladı.

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