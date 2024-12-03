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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2024 Salı 09:15

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

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