  • $18,6048
  • 18,1384
  • 969.537
  • 3912.58

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:54

Demlikte kalan çayı sakın dökmeyin! faydasını bir bilseniz

Hemen her gün sevilerek tüketilen çay kimileri için olmazsa olmazlardan. Fazla tüketildiğinde zararı bulunan çay yeterli tüketildiğinde bir o kadar faydalı. Hatta demlikte kalan çay bile bir doğru kullanıldığında yararlı olabiliyor. Peki kalan çay ile neler yapılabilir? İşte detaylar...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.