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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:53

Defineciler tarafından gizli hazineler için akın edilen bölge! Koruma altına alınacak

Kastamonu'da yaklaşık 2 bin 700 yıl önce Paflagonyalılar tarafından inşa edilen ve Türkiye'de yerleşim yeri içerisinde kalan tek kaya mezarı olan Evkaya Mezarları yeniden gün yüzüne çıktı. Defineciler tarafından gizli hazineler için akın edilen bölge, restorasyonunun ardından koruma altına alınacak.

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