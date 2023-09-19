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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 16:40

Define aramak için ormana yol açtılar! Soruşturma başlatıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde define aramak için iş makinesiyle köy yolundan orman arazisine doğru yol açıldığı ve çukur kazıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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